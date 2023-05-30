Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi

TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük"

Erdoğan Genel Kurul Toplantısında beraberlik mesajı vererek başlayarak şu cümleleri kurdu;

"Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık. Sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile beraber tanıştırdık. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona yine beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 51,5 milyonun üzerine beraber çıkardık." Haberin Devamı

60 yıllık hayel gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında; "Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili Togg projesini sizlerin de sahiplenmesiyle beraber gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye Yüzyılı

Ülkede çıkan sorunları bir bir çözeceklerinden bahseden Erdoğan: "Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyası ile sivil toplumu ile siyaset kurumu ile el birliği, gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben sizlerin desteğine güveniyorum." açıklamasını yaptı.

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Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birisini geride bıraktığımızdan bahseden Erdoğan şu cümlelerle dinleyicilere hitap etti:

"Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün itibarıyla hamdolsun başarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis boyutu neticelenmişti. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı aşaması da sonuçlanmış oldu. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdik. Hiç bir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden rekor bir katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Adeta yüzdre 90'lara dayanan bir katılım. Buradan bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, iş dünyamıza hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum." "Tercihini demokratik yollarla sandığa yansıtan her bir vatandaşıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimi hepimizi gururlandıran yüksek katılım oranları dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum. 28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya, Rumeli'den Filistin'e, Türk Cumhuriyetleri'ne kadar her yerde adeta bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum." "Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarıyla ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Milletimiz tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürdün, alevi ile sünninin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını aziz şehitlerimizin kanları ile yoğrulmuş bu mübarek topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eli ile siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur."

"Piyasa manipülasyonu adına her türlü çirkefliği sergilediler"

Tüm imkanları en güzel şekilde kullanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Şimdi inşallah 29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından Döviz Kuru ve sebze fiyatlarının uçacağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi artık kasaları falan boşalttı mı?



Ne oldu... Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Millete korku salmak adına piyasa manipülasyonun adına her türlü çirkefliği sergilediler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar.



Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi edemediler. İnşallah bundan sonra bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunlara aldırmayacak 21 yıldır olduğu gibi işimize bakacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

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