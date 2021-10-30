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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşme günü belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, Pazar günü G20 Liderler Zirvesi'nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşme günü belli oldu!

Görüşmede F-16'lar ve savunma konuları ele alınacak.İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki uzun süredir beklenen görüşme yarın gerçekleşecek. GörüşmedeF-16'lar ve savunma konuları ele alınacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

G20 Liderler Zirvesi'nde bulunduğu süre boyunca devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeye devam edecek olan Erdoğan, bugün ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.

HOLLANDA BAŞBAKANI VE ENDONEZYA CUMHURBAŞKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Görüşme 30 dakika sürdü. Draghi ve Ursula von der Leyen'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

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