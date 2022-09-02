Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye bazı söylemlerde bulunan Ahmet Şık hakkında açıklamalarda bulundu.

Rukiye Karapunar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı baz-sın konuşmasında geçtiğimiz günlerde TİP'li Ahmet Şık'ın bir canlı yayın programında yaptığı konuşmaları ile Ak Parti hükümeti ile ilgili yaptığı konuşma ile gündeme gelmişti. Söz konusu konuşmalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: Bu zat zaten teröristin tekidir

AK PARTİ'NİN SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

TİP'li Ahmet Şık Ruşen Çakır'ın Medyascope.tv'deki katıldığı bir programında Ak Parti ile ilgili olarak "AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: Bu zat zaten teröristin tekidir

"ONUN GÜCÜ AK PARTİYİ KAPATMAYA YETMEZ"

Yaptığı konuşma sonrası büyük tepki toplayan Ahmet Şık'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın" şeklinde konuşarak tepki gösterdi.

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