Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla doldu.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD mutabakatının sona ermesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.