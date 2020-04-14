Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."

NE OLMUŞTU?

Bir süredir Trabzon'da koronavirüs tedavisi gören Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişi. Baş'ın vefat haberi Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu.