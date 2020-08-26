Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ''Kızıl Elma'' paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ''Kızıl Elma'' videosu paylaşımı, vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve retweet aldı.
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı twitterdan ''Kızıl Elma'' videosunu yayınladı. Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
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