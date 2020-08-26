Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ''Kızıl Elma'' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ''Kızıl Elma'' videosu paylaşımı, vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve retweet aldı.