Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerini belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır" dedi.
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28 Nisan 2020 Salı 16:37
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