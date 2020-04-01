Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, taziye mesajında "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum.



Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2020

CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN OĞLU ONUR TAŞÇIOĞLU, ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu’nun ÿpaylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımı:

Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.