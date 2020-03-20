Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında koronavirüs ile ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımına, "Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum" notunu düştü ve bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı:
Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2020
Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum: pic.twitter.com/wMHjoS0gVY
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