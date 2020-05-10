Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan videolu Anneler Günü paylaşımı

Bu sene Anneler Günü 0 Mayıs tarihine denk geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel bir video paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan 7 Ekim 2011 tarihinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işte o paylaşımı: