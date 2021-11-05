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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ortak açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle anne babalara seslenen Erdoğan "bağımlılığın inan ve ideolojilerle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ortak açılış töreninde, kötü alışkanlıkları olan çocukların ailelerine seslendi. Erdoğan, bağımlılıkların ideoloji veya inançlarla ilgisi olmadığını söylediği konuşmasında yer alan satır başlıkları şu şekilde;

"Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz."

"Daima Yeşilay'ın yanında oldum olmayı da sürdüreceğim."

"Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapsediyor."

"Bağımlılık yapan kötü alışkanlıkların ideoloji ya da inançla ilgisi yoktur."

"Anne-babalar kolaya kaçarak çocukları içerik bağımlısı yapabiliyorlar. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda zararlı içerikleri kontrol etme şansına çoğunlukla sahip değiliz."

"Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz."

"Evde örnek olmadığımız, okuldaki gelişmesini takip etmediğimiz çocukları özgür değil başıboş bırakmış oluruz."

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