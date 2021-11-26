Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaptığı açılışta halka seslendi. Bu seslenme esnasında son dönemde kullandığı bir tabir olan 'mandacı'yı tekrar dile getirdi. Vatandaşlar bu kelimenin anlamını merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyorlar. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinde geçirdiği 'mandacı' ne demek? Mandacı ne anlama gelmektedir?

'MANDACI' NE DEMEK? MANDACI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Bir ülkeyi manda temeline göre yönetmesi için Milletler Cemiyetince görevlendirilen mandater anlamına gelmektedir. Asıl anlamı kelimenin kökeni olan 'manda'dan gelmektedir.

MANDA NE DEMEKTİR?

Manda I. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş kabul edilen ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen yetkidir. Geleneksel sömürgeciliği tasfiye etmeye yönelik bir proje olarak düşünülmüş, ancak uygulamada geleneksel sömürgeciliğe benzer sonuçlar doğurmuştur.

Fransızca kökenli olan manda sözcüğünün kelime anlamı "yetki, görev" demektir.