Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları! Kimler Cumhurbaşkanı Olabilir

Cumhurbaşkanı olmak için bazı şartları taşımanız gerekir. Bu şartlar oluştuğunda adaylığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Peki bu şartlar neler ve kimler cumhurbaşkanı adayı olabilir. İşte bu soruların cevapları haberimizin detayında.

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Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları! Kimler Cumhurbaşkanı Olabilir

Cumhurbaşkanı olma şartları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bir kez daha gündeme geldi. Peki, Cumhurbaşkanı seçilme şartları nelerdir? Kimler Cumhurbaşkanı adayı olamaz?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan isimler belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 40 yaşında olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli olan imza sayısını toplamak gerekiyor. Bir kişi, en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı Olma Şartları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan isimler belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçilme şartları karşılayan Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 40 yaşında olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli olan imza sayısını toplamak gerekiyor.

Bir kişi, en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bu şartlar doğrultusunda belirlenen adaylar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye gündemine hızla yerleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk doğrudan seçimle Cumhurbaşkanı'nı belirler ve görev süresi beş yıldır. Ancak bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı Adayı Kimler Olabilir

Cumhurbaşkanı olabilmek için Cumhurbaşkanı seçilme şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 40 yaşında olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli olan imza sayısını toplamak gerekiyor. Adayların belirlenmesi için ise siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.

Belirlenen adaylar arasında Cumhur İttifakı'nın adayı AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi beş yıldır ve bir kişi, en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olarak, genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Eğer ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. İkinci oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır.

Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı olarak seçilir. Bir kişi, en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin seçime katılmaması durumunda ise, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikamesi ile ikinci oylama yapılır. İkinci oylamaya tek aday çıkarsa, oylama referandum şeklinde yapılır ve geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı olarak seçilir. Seçimler gizli şekilde kapalı oyla yapılır

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