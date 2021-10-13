Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'den haber alınamıyor! Konser ücretini alıp sahneye çıkmadan kaçtığı söyleniyor!Teamül ne demek, TDK'ya göre Teamül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?LOL'de all chat (genel sohbet) sona eriyor! Yeni yamayla birlikte kaldırılacak!Çöpe elini daldırdı ve zengin oldular! Umudu olmadığı için çöpe attığı kazı- kazandan ikramiye çıktı!Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın tartışmasına katıldı! Eski partnerine övgüler yağdırdı! "Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez"Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıCumhurbaşkanı sınırı aştıklarını söylemişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyorSon dakika! 'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma başlatıldı!Kalite Kontrolcü (Plastik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMutasarrıflık ne demek, TDK'ya göre Mutasarrıflık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını söylemişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını söylemişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde sivil halkı hedef aldığı alanlarda güvenli hat oluşturma politikası yürüten Türkiye, oluşturulacağı güvenlik kuşağı ile sivilleri koruyacak.

Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını söylemişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

Milli İstihbarat ve Genelkurmay; harekat bölgeleri olan Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en fazla olduğu yerleri tespit ederek güvenli hat oluşturacak.

Teröristler birçok yerden destek almasına karşın operasyonlarda Mehmetçik karşısında direnemiyor. Adeta korkulu rüyaları haline gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını belirtmişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

SİVİLLERİN UMUDU

Suriye'de terörün belini kıran Mehmetçik gerçekleştirdiği operasyonlarla sivillere umut aşılıyor. Uzmanlar tarafından ABD'ye G20 zirvesi öncesinde stratejik mesaj verildiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını belirtmişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'ndan sonra polislere yapılan saldırının, topraklarımızı hedef aldığını ve tacizlerin artık bardağı taşırdığını belirtti. Erdoğan'ın Suriye'de kısa süre içerisinde gereken adımların atılacağını söylemesi "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" mı sorusunu da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını belirtmişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR

Türkiye Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıları hakları dahilinde önleyerek ülkede bulunan iç karışıklığı en düşük seviyeye indirdi. Son zamanlarda artan tacizleri önlemek için de terörü asıl kaynağında yok etme stratejisine devam edecek.

Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını belirtmişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

İLK OLARAK HEDEFLER YOK EDİLECEK

İlk olarak belirlenmiş olan güvenli hat içesindeki stratejik hedeflerin yok edilmesini gerçekleştirilecek. Ardından da gerekli adımların atılması için belirlenen bölgelerdeki etkin güçlerle temas kurulacak. 

Türkiye tüm bu uygulamaları milli menfaatlerini korumak amacıyla gerçekleştirmektedir. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT