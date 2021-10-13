Cumhurbaşkanı sınırı aştıklarını söylemişti! Türkiye, Suriye'de yeni güvenlik kuşağı oluşturuyor

Milli İstihbarat ve Genelkurmay; harekat bölgeleri olan Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en fazla olduğu yerleri tespit ederek güvenli hat oluşturacak.

Teröristler birçok yerden destek almasına karşın operasyonlarda Mehmetçik karşısında direnemiyor. Adeta korkulu rüyaları haline gelmiş durumda.

SİVİLLERİN UMUDU

Suriye'de terörün belini kıran Mehmetçik gerçekleştirdiği operasyonlarla sivillere umut aşılıyor. Uzmanlar tarafından ABD'ye G20 zirvesi öncesinde stratejik mesaj verildiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'ndan sonra polislere yapılan saldırının, topraklarımızı hedef aldığını ve tacizlerin artık bardağı taşırdığını belirtti. Erdoğan'ın Suriye'de kısa süre içerisinde gereken adımların atılacağını söylemesi "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" mı sorusunu da beraberinde getirdi.

TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR

Türkiye Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıları hakları dahilinde önleyerek ülkede bulunan iç karışıklığı en düşük seviyeye indirdi. Son zamanlarda artan tacizleri önlemek için de terörü asıl kaynağında yok etme stratejisine devam edecek.

İLK OLARAK HEDEFLER YOK EDİLECEK

İlk olarak belirlenmiş olan güvenli hat içesindeki stratejik hedeflerin yok edilmesini gerçekleştirilecek. Ardından da gerekli adımların atılması için belirlenen bölgelerdeki etkin güçlerle temas kurulacak.

Türkiye tüm bu uygulamaları milli menfaatlerini korumak amacıyla gerçekleştirmektedir.