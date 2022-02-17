Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Partili belediyelere su fiyatlarında indirim çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indirimi kadar indirim uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"RADİKAL BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDEYİZ"

"Unutulmamalıdır ki 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Eskinin köhne devirlerine dönüş ile aydınlık geleceğe yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı."

Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemizi sağlayacak radikal bir dönüşüm hamlesinin içindeyiz. Bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz."

"2023 BİR KADER SEÇİMİDİR"

"Türkiye'nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini kullanıyorlar, hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. 2023 bir kader seçimidir. Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğunu göstermeye çalışıyoruz."

SU TARİFELERİNDE İNDİRİM ÇAĞRISI

"AK Partili belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz en ana muhalefetiz ne şuyuz, ne buyuz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bunun üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır."

"SUDA YÜZDE 7 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

"Koltuğu oturduktan sonra yüzde 125'in üzerinde zam talebiyle işi meclise getirdin. Şimdi ben buradan diyorum ki, AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde yüzde 7 suda indirim yapacağız. Bu adımı atarak, ana muhalefete sinyali veriyoruz. Seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında bu çağrıyı yapıyorum."

"BİZİ ZORLAYAN İÇİMİZDEKİ HAİNLERDİR"

"Tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle sizlerin sırtınıza bineceğiz. Belediyelerimiz, çarşıyı pazarı denetime alacaklar. Fırsatçılık ve açgözlülüğe geçit vermeyeceğiz. 20 yıl biz milletimize zulmetmedik. Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak, yine milletimizi huzurlu kılacağız. Bizim için bölgemizde ve dünyamızda kim olduğunu bildiğimiz rakiplerimizle mücadele etmek kolay değil. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar biz bu tuzakları biliyoruz. Bizi zorlayan içimizdeki hainlerdir. Türkiye asırlardır ne çektiyse, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir."

"BİZ KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA SANDIKTA ÇOK ÇIKTIK"

"Son günlerde Kılıçdaroğlu karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz Kılıçdaroğlu'nun karşısına sandıkta çok çıktık. Referandumda ilk sınavında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdük. Kılıçdaroğlu'nu 10 seçimde de sandığa gömdük. Bay Kemal senin kıratın buna yetmez. Yuvarlık masalarda toplanıyorsunuz. Size buradan sesleniyorum, o masadan bir şey çıkmaz."

Bunlar her seçimden sonra genel başkanlığı bırakacağını ifade etmişse de her sözü gibi bu da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu hangi proje için CHP'nin başına getirildiyse, misyonunu tamamlamadığı için partinin başından indirilmiyor."

"MÜCADELEMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Türkiye bugünkü konumuna kolay ulaşmadı. Bu demokrasi ve kalkınma mücadelesini tarihmizin en üst düzeyine çıkarmak kolay olmadı. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmeden bu mücadelemizi bırakmayacağız. Biz milletimize ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Biz hiçbir zaman zihinleri de gözleri de kalpleri de dışarıya bakanlar gibi olmadık. Ve işte ülkemizi bu seviyeye getirdik."

"ÜLKEMİZİN HAKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

"Diplomasiden güvenliğe kadar her konuda ülkemizin haklarına sahip çıkıyoruz. Dün bu ülkeyi sadece soğuk savaş kamplaşmasının sınır gücü olarak görenler, savunmadan sanayiye her konuda ortaklık arayışına girmişlerdir."

"GÜZEL GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ"

"Sadece yalan yanlış bilgilerle, mevcudu karalayarak elde edilecek bir yol yoktur. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Türkiye'nin hedefine ulaşabilmesi eğitimle mümkün olabilirdi. Bu yılı kesintisiz yüz yüze eğitimle tamamladık. Eğitimin lokomotifi olan öğretmenleri de ihmal etmek. Öğretmen sayımızı 1.2 milyona çıkardık."

"AMACIMIZ TEKNOFEST GELECEĞİ"

"Mesleki eğitim kanununda önemli değişiklikler yaptık. Bu düzenlemelerin ardından mesleki eğitimdeki öğrencilerin sayısı 330 bine yükseldi. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Yakında temel eğitimde 10 bin okul projesini başlatacağız. Amacımız çocuklarımızın TEKNOFEST geleceğini ulaşmasını sağlamak."