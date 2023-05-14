Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı ve cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, kısıklı'daki evinden saat 11:40 civarı eşi Emine Erdoğan, ve torunlarıyla çıkarak Üsküdar'daki Saffet Çebi, orta okulunda kullandı. Vatandaşların yoğun ilgi ve tezahüratlarıyla oyunu kullandıktan sonra okulda bekleyen basın mensuplarında açıklamalarada bulunarak 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerini değerlendir.

VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR AŞKLA OYLARINI KULLANIYORLAR

3279 nolu sandıkta oy kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim, İçişleri Bakanımdan da aldığım bilgilere göre, olaysız herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreç devam ediyor. Deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı, deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan oylarını kullanması çok çok önemli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından seçim sonuçların takip etmek için kısıklı'daki evine geçti.

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