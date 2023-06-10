Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından gözler asgari ücrete yapılacak ara zamma çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren süreç başlayacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olup, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti arasında gerçekleşecek.

Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama yapıldı.

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Cevdet Yılmaz açıklamasında, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi. "Temel felsefemiz çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

FELSEFEMİZ ÇALIŞANLARI, GENİŞ KESİMLERİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK!

"Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir müzakere değil. İşçi tarafı var işveren tarafı var ve kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşma ile sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, şimdiden tartışmanın anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunu şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden beri felsefesi şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek ve onların yanında olmak. Cumhurbaşkanımız bu temel bir ilkesidir, yeni bir hadise değildir." Haberin Devamı

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Bir işçi için aylık olarak uygulanan asgari ücret, brüt 10,008 TL ve vergiler ile kesintiler düştüğünde net 8,506.80 TL olarak hesaplanmaktadır.

İşverenin toplam maliyeti ise bir işçi için 11,759.40 TL'dir. Bu miktarın 10,008 TL'si brüt asgari ücreti, 1,551.24 TL'si sosyal güvenlik primini ve 200.16 TL'si işveren işsizlik sigorta fonunu içermektedir.

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