Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu
MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.Oktay, bir otelde düzenlenen programda, STK temsilcileri ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.İldeki yatırımların artırılması...
MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Oktay, bir otelde düzenlenen programda, STK temsilcileri ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
İldeki yatırımların artırılması noktasında yapılabileceklerin ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.
Kaynak: AA
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