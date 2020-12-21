Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ne oldu? Neden rahatsızlandı? Sağlık durumu nasıl? soruları şu sıralar sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAYA NE OLDU? NEDEN RAHATSIZLANDI? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuşma yaparken rahatsızlandı. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak tansiyonun düştüğünü belirten Oktay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Fuat Oktay'ın sağlık durumuna ilişkin olarak," Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık problemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek " dedi.

DOKTORLARI RAHATSIZLIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Oktay'ın rahatsızlanmasına ilişkin doktorlarından yapılan açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlık geçirdi." denildi.

SENA ALKAN SON DURUMU AÇIKLADI

CNN Türk muhabiri Sena Alkan, Fuat Oktay'ın sağlık durumuna ilişkin olarak," Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuma yaptığı konuşmada sahnede rahatsızlandı. Tansiyonun düştüğü ve durumunun iyi olduğu edinilen ilk bilgiler arasında." dedi.

Edinilen bilgilere göre Fuat Oktay, sahneye yeniden çıktı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

FUAT OKTAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında olan Fuat OKtay, 1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce biliyor. Üç çocuk babasıdır.