Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bakan Akar’a ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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