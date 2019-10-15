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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bakan Akar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bakan Akar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bakan Akar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Bakan Akar’a ziyaret

Kaynak: İHA

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