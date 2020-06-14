Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bingöl depremi açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan Bingöl depremi hakkında bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl depremiyle ilgili twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
#Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 14, 2020
İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler.
Süreci yakından takip ediyoruz.
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