Cumhurbaşkanı Yardımcısından camide müzik yayınına sert tepki

İzmir'de camide önce Çav Bella daha sonra ise Selda Bağcan şarkısının çalınması tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Bu tepkilerden birisi de Fuat Oktay'dan geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesini kullandı.

Oktay, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ezan-ı şerifin yüzyıllardır bu topraklarda imana ve ibadete olduğu kadar birlik ve beraberliğe de çağrı olarak semalarda yankılandığını vurgulayan Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay akşam saat 17.00 sıralarında İzmir’de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca'daki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil oldu. Bu kişiler cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen Çav Bella’yı çaldı.

Camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının yükselmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.