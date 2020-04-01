Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Twitter hesabında Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paylaşımında "Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın paylaşımı şu şekilde:

Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 1, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı