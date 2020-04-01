Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı.
Twitter hesabında Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paylaşımında "Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın paylaşımı şu şekilde:
Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 1, 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı
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