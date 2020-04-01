İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Twitter hesabında Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paylaşımında "Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın paylaşımı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

 




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT