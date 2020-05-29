Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan DSÖ'ye tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atlantik Konseyi ve Türkiye Miras Vakfı (THO) tarafından ortak düzenlenen webinarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'nin başarına değindi.

Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini fakat Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ifade etti.

"DSÖ, DAHA AZ BÜROKRATİK, DAHA ESNEK VE ŞEFFAF OLACAK ŞEKİLDE TEKRAR YAPILANDIRILMALI"

Oktay, yaptığı açıklamada DSÖ'nün de daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde tekrar yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Fuat Oktay, küreselleşmenin büyük ölçüde askıya alındığını ve ülkelerin kendi dertlerine düştüğünü söyledi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında olumlu yaklaşımların arttığını ve yeni fırsatların ortaya çıktığını ifade etti.

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