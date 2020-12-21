Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaparken rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim." ifadelerini kullandı..

Ayrıca Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi..