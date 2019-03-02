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Cumhurbaşkanı Yardımcısı müjdeyi verdi: Milli uçağımız hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay: 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağızve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı müjdeyi verdi: Milli uçağımız hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milli uçağımızın 2026 yılında göklerde olacağını söyledi.

Oktay konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz. Savunma teknolojileri alanındayürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."

Milli uçağımız nedir? Milli uçağımız ne zaman çıkacak?

Detaylar geliyor...

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