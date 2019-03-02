Milli uçağımız nedir? Milli uçağımız ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı müjdeyi verdi: Milli uçağımız hangardan çıkacak
Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay: 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağızve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milli uçağımızın 2026 yılında göklerde olacağını söyledi.
Oktay konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz. Savunma teknolojileri alanındayürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."
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