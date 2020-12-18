Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Diktatör Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır" açıklamasında bulundu.

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