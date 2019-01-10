Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maduro’nun yemin töreni için Karakas’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni için Karakas'a geldi. Oktay, Venezuelalı yetkililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a geldi. Venezuelalı yetkililer tarafından karşılanan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Venezuela halkına selamlarını getirdim. Maduro'nun yemin töreni sırasında bir kez daha Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri gözden geçirme olanağımız olacak" dedi.

Ankara'da Bolivya Büyükelçiliği açılıyor

Oktay, konakladığı otelde Maduro'nun yemin törenine katılmak için Karakas'a gelen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile de bir araya geldi. Oktay, Morales'i Türkiye'ye davet etti. İkili Bolivya'nın Ankara'da bir elçilik açması konusunu ele aldı.

Bu arada bazı ülkeler Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin ederek görev süresini 2025 yılına kadar uzatmasını engellemek isterken; Nikaragua, Bolivya, Küba, El Salvador, Meksika ve Uruguay'dan Maduro'ya destek geldi.

Kaynak: İHA