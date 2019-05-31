Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Süper Lig’e çıkan takımları tebrik etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

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