Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Süper Lig’e çıkan takımları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor kulüplerimizi kutluyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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