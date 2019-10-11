Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralı asker ve vatandaşla telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD-YPG işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan ve roket mermilerinin isabet ettiği yaralı asker ve vatandaşla telefonda görüştü. Oktay, telefonla görüştüğü yaralı asker ve vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fuat Oktay, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD-YPG işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet ettiği yaralı asker ve vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı vatandaş ve askerleri ziyaret eden Mardin Valisi Mustafa Yaman ile telefonla görüşen Oktay, Yaman'dan yaralıların durumu ve bölgedeki gelişmelere ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yaman aracılığıyla, hastanede tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Birkan Özdemir ve Nusaybin Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yahya Şaşmaz ile de telefona görüştü. Şaşmaz'a "Geçmiş olsun" diyen Oktay, "Durumunuzu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylediler operasyonumuzun amacı belli. Sınır güvenliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerinden bölgeyi temizleyeceğiz. Sınır güvenliğimizi sağlayacağız. Bu durum bizim ne kadar haklı olduğumuzu dünyaya gösteriyor. Bunların hepsini el birliği ve gönül birliğiyle temizleyeceğiz" dedi.

Yaralı asker Birkan Özdemir ile de görüşen Oktay, "Geçmiş olsun Birkanım. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Tüm arkadaşlara selamlarımız iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay, yaralı asker ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA