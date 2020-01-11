Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Umman’a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyaretinde bulunacak.

Kaynak: İHA