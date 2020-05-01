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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Mayıs mesajı:

"Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




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