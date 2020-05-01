Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Mayıs mesajı:
"Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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