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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak arama yapmasına," Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir

İrini Harekatında görevli olan Alman fırkateyninin Türkiye'den Libya'ya , gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak hukuka aykırı  şekilde arama yapmasına tepkiler sürüyor. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay," AB’nin meşru Libya Hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir

NE OLMUŞTU?

Türk bandıralı "ROSELINA-A" gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti.

Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durduruldu.

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir

Personelin helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin "ROSELINA-A" gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. 

Geminin süratini düşüren ve yolundan engelleyen askerler, Türkiye'den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri de açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir

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Tayfun Altuntaş
Editör


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