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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Kartal Operasyonu ile ilgili paylaşım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Kartal Operasyonu ile ilgili paylaşım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden Irak'ın kuzeyinde yapılan hava saldırılarıyla alakalı bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe Kartal Operasyonu ile ilgili paylaşım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Irak'ın kuzeyinde Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Irak'ın kuzeyinde Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörü bataklığında kurutmak için başlattığımız Pençe Kartal Operasyonu'nda Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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