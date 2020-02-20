Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA