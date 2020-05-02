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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis'te hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis'te hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA




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