Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilediği mesajını yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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