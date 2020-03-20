Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurt dışındaki Türk öğrencilere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yurt dışındaki öğrenciler için duyuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.