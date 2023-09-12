Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panelin ardından Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Cevdet Yılmaz'a KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Fevzi Metin Feyzioğlu katıldı. Şehitlik ziyaretinde dua eden, şehitlerin kabirlerin başına karanfil bırakan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KKTC programlarımız kapsamında iki ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin simgesi Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ettik. Ana vatan Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek KKTC'nin bağımsızlık ve istikbal mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, dualarla yâd ediyorum Şehitlerimizin aziz hatıraları daima hatırlanacak, eşsiz fedakârlıkları asla unutulmayacaktır. Canlar pahasına savunulan bu topraklar üzerinde Kıbrıs Türkü'nün ebedi vatanı olarak kurulan KKTC ilelebet yaşayacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Son Haberler
İki akrabasını öldürdüğünü iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi
İki akrabasını öldürdüğünü iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi
Libya’daki sel felaketinde can kaybı 5 bini aştı
Libya’daki sel felaketinde can kaybı 5 bini aştı
Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!