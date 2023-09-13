Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ortak akılla hareket etmek çok kıymetli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de katıldığı Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Yenilenebilir enerjiyle yine bu tarım politikalarımızı entegre edeceğiz. Bütün bunlar çok çok kıymetli. Teknik çalışmaların yanı sıra bilimsel verilerin yanı sıra ortak akılla hareket etmek de yine çok kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temaslarına devam ediyor. Yılmaz, bugünkü programı kapsamında Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'na katıldı. Yılmaz, tarım sektörü ve gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğunu belirterek, "Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektördür. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bunun altını özellikle çizmek isterim. İnsanlık tarihine de baktığınızda sanayi devriminden önce tarım devrimi olmuştur. Tarımda ileri giden toplumlar tarımsal verimliliği arttıran toplumlar sanayileşmede de çok daha hızlı yol almışlardır. Dolayısıyla tarım ve gıda hiçbir zaman ihmal edilebilecek bir alan değil, çok kıymetli bir alan. Son dönemlerde küresel iklim değişikliği, Covid gibi bulaşıcı hastalıklar, Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik gerilimler, bütün bunlar tarımın, gıdanın, stratejik yönünü çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Öyle ortamlar yaşadı ki dünyamız paranızla bile belli imkanları bulamaz hale geldiniz. Gelecekte de bu anlamda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla tarımda, gıdada bir arz güvenliği sağlamak belli bir yeterlilik düzeyini sağlamak hayati bir unsurdur. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu bilinçle, bu farkındalıkla konuştuğumuz projeye ve benzer projelere yaklaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bilgi, bilim, planlı ve programlı çalışmanın önemini vurgulayan Cevdet Yılmaz, "Buradaki bu planlı programlı yaklaşım çok kıymetli. Tanımadığınız şeyi yönetemezsiniz. Örtmediğiniz, analiz etmediğiniz bir konuyu sağlıklı bir şekilde idare edemezsiniz. Dolayısıyla bu proje kapsamında yapılacak ölçümler, analizler, değerlendirmeler çok çok kıymetli. Ben Tarım Bakanlarımız şahsında Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı ve KKTC Tarım Bakanlığımız şahsında böyle bir projeyi oluşturan, emeği geçen herkesi huzurunuzda kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bu projeyi gerçekleştirmekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toprağı daha iyi tanıyacağız, suyu daha iyi tanıyacağız. Geleceğe dönük projeler yapacağız. Bir taraftan afet risklerini tespit edip onları engellerken, diğer taraftan su potansiyeline göre bitki deseni oluşturacağız. Dolayısıyla bütün bu yönleriyle yenilenebilir enerjiyle yine bu tarım politikalarımızı entegre edeceğiz. Bütün bunlar çok çok kıymetli. Teknik çalışmaların yanı sıra bilimsel verilerin yanı sıra ortak akılla hareket etmek de yine çok kıymetli. İnanıyorum ki bu proje kapsamında özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çiftçilerimizle tarım sektörünün paydaşlarıyla çok yararlı istişareler yapılacak. Katılımcı bir anlayışla onların bakış açıları, fikirleri, beklentileri, ihtiyaçları yine bu programa yansıyacak. Ve Türkiye'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti planlı, programlı bir şekilde iş birliği yürütecekler" açıklamasını yaptı.

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"Suyumuzu arttıralım ama esas olan suyu daha verimli kullanmak"

Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tarımsal destekleme politikalarından bitki desenine varıncaya kadar her konuda su varlığını dikkate alarak bir planlama yapmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oranı biliyorum ama KKTC'de herhalde çok farklı değildir. Kullandığımız suyun yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz. İçme suyu ve sanayi daha az bir paya sahip. Tarımda su verimliliğini arttırdığınız zaman toplam su verimliliğini de haliyle arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konudan bahsediyoruz. Suyun verimli kullanımının altını ben tekrar çizmek istiyorum. Suyumuzu arttıralım ama esas olan suyu daha verimli kullanmak. Giderek teknolojinin imkanlarından daha fazla faydalanmak ve bu verimlilikle birlikte tabii ki aynı suyla, aynı miktarda suyla daha fazla miktarda ürünü, katma değeri oluşturmak. DSİ gerçekten iyi bir iş çıkarmış burada. Az önce kısa filmde de izledik. Muhteşem bir proje gerçekten. Denizin altında suyu bağlayan, oradan içme suyu ihtiyacını karşılayan ve bugün geldiğimiz aşamada artık tarımsal sulamayla bunu bütünleştiren bir proje. Devlet Su İşleri yetkililerine, genel müdüre, teknik arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

Konuşmasına teşekkür ederek devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sadece bu projede değil, Ercan Havalimanı'nı gördüm ben ilk defa. Hakikaten gurur duydum. Çok büyük bir proje, büyük bir başarı. Bunu hep birlikte başardık. Yeni yeni başarılara da imza atmamız lazım. Biz özgüven içinde bilgiye, katılımcılığa önem vererek ve hayallerimizi programlara, projelere dönüştürüp gerçekleştirerek yürüyeceğiz. Hep altını çiziyorum. Türkiye Yüzyılı, önümüzdeki dönem biz öyle isimlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı. Yüzyıllık Cumhuriyet birikimimizin zemininde yeni atılımlara hamlelere hazırlandığımız bir dönem. Teknolojisiyle, demokratik standartlarıyla, hukukuyla, kurumsal yapısıyla, uluslararası ilişkileriyle, kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle her alanda yeni yatırımlara hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Bunu da birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız. Gereksiz tartışmalar, enerjimizi boşa harcadığımız meselelere değil, başarıya, vatandaşın taleplerini, beklentilerini esas alan vatandaşın memnuniyetini, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bir anlayış içinde yolumuza devam edeceğiz diyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)