Cumhurbaşkanı Yardımcısından duyuru yapıldı!15.000 TL yardım yapılacak: Listedeki kişilerden biri de siz olabilirsiniz!

Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay yaptığı açıklamada ailelere yapılacak olan 10 bin lira ödemelerine başladığını söyledi. Detaylar ve açıklamalar haberin devamında sizlerle...

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Yardımcısından duyuru yapıldı!15.000 TL yardım yapılacak: Listedeki kişilerden biri de siz olabilirsiniz!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem üzerine müjdeli haberler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD'da yaptığı konuşmanın ardından ihtiyaç sahibi ailelere 10bin TL yardımlarının çoğunun yapıldığının ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

fuat oktay

FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda önemli bir konuşma yaparak çok önemli bir değerlendirmede bulundu. Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, 1.376.947 depremzede ailesinin hesabına aile başına 10.000 TL gıda aylığı yatırıldığını söyledi.

Fuat Oktay yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 261 bin 757 ailenin iskan yardımı şeklinde 15 bin TL aldığını söyledi.

para

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çiftçilerimize 16 bin ton yem ulaştırıldı. Çiftçilerimizin kredileri faizsiz olarak bir yıl ertelendi. Çiftçilerimizin hesaplarına 3,4 milyar TL yatırıldı. Tüm şehirlerimizi konut ve sanayi ile hareketlendiriyoruz. KKTC mağdurlarına Türkiye'den de afet yardımı yapılacak. Toplanan her kuruş afet bölgesini eski haline getirmek için kullanılacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi işbirliğinde geleneksel sanat eğitimi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi işbirliğinde geleneksel sanat eğitimi
İstanbul'da (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim" projesinde kura çekimleri başladı
İstanbul'da (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim" projesinde kura çekimleri başladı
16 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları | Koç, kendine güvenmenin tam zamanı!
16 Mart 2023 Perşembe günlük burç yorumları | Koç, kendine güvenmenin tam zamanı!
Salçanın küflenmemesi için 3 damla yetiyor! Uzun ömürlü salçanın sırrı aşçılardan çıktı
Salçanın küflenmemesi için 3 damla yetiyor! Uzun ömürlü salçanın sırrı aşçılardan çıktı
Son Haberler
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
Bolu merkezde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi!
Bolu merkezde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi!
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: Yaralılar var
Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: Yaralılar var
15 Mart 2023 Çarşamba günlük burç yorumları | Balıklar zorlanacağınız bir gün olacak!
15 Mart 2023 Çarşamba günlük burç yorumları | Balıklar zorlanacağınız bir gün olacak!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler
HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!
Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!