Cumhurbaşkanı Yardımcısından duyuru yapıldı! Hane başı 15.000 TL yardım yapılacak: Listedeki kişilerden biri de siz olabilirsiniz!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem üzerine müjdeli haberler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD'da yaptığı konuşmanın ardından ihtiyaç sahibi ailelere 10bin TL yardımlarının çoğunun yapıldığının ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...





FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda önemli bir konuşma yaparak çok önemli bir değerlendirmede bulundu. Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, 1.376.947 depremzede ailesinin hesabına aile başına 10.000 TL gıda aylığı yatırıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Fuat Oktay yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 261 bin 757 ailenin iskan yardımı şeklinde 15 bin TL aldığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çiftçilerimize 16 bin ton yem ulaştırıldı. Çiftçilerimizin kredileri faizsiz olarak bir yıl ertelendi. Çiftçilerimizin hesaplarına 3,4 milyar TL yatırıldı. Tüm şehirlerimizi konut ve sanayi ile hareketlendiriyoruz. KKTC mağdurlarına Türkiye'den de afet yardımı yapılacak. Toplanan her kuruş afet bölgesini eski haline getirmek için kullanılacak.