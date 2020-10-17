Cumhurbaşkanın doğalgaz rezervi müjdesi ? Filyos Liman'ı nerede?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği müjdeli haberin ardından, Filyos Limanı jeopolitik konumu önem kazanacakken limanla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Karadeniz kıyısında yer alan limanla alakalı kamuoyu detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Geniş bir hinterland alanına sahip olan liman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesinde adı geçti. Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı'nda detaylı bir çalışmanın yapıldığı söylendi. Doğalgaz çalışmalarının devam ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde olduğu merak uyandırdı.

FİLYOS LİMANI NEREDE?

Karadeniz kıyısında yer alan doğalgaz rezervinin karadaki üssü olma özelliğindedir. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları bölgenin önemini iyice arttırılacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LİMANI OLACAK

Karadeniz kıyısında yer alan liman, Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklemekte. Filyos Limanı, bu planlamalar doğrultusunda Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olması hedefleniyor.

FİLYOS LOJİSTİKTE REKABETÇİ KONUMDA OLACAK

Projesine başlanan, Filyos Liman' nın ticaret ve sanayi kulvarlarında yeni oluşumlara alternatif bir merkez olma yolunda. Projenin gidişatı ile limanın lojistikte rekabetçi konuma gelmesi hedefleniyor. Filyos projesi ile İstanbul limanlarındaki yoğunluğunda hafiflemesi bekleniyor. Projeyle önemli bir ticaret merkezi haline gelecek Filyos Limanı'nın, ülkenin deniz taşımacılığı ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşılayacağı gibi aynı zamanda 20-30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlaması hedefleniyor.

LİMANIN ALTYAPI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Limanın altyapı isleri kapsamında; 2450 metre ana dalgakıran, 1370 metre tali dalgakıran, derinliği 14- 19 metre arasında değişen 3000 metre rıhtım, yaklaşık 22 milyon metreküp tarama, geri saha dolgusu ve tahkimat işlerinin yapımına devam edilmektedir.