Cumhurbaşkanına hakaretten sabıkalı şahıs motosiklet çalarken yakalandı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretten soruşturma geçiren bir kişi, Maltepe'de motosiklet çalarken yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde Rıhtım Caddesi'nde şüpheli bir kişinin motosikleti sürüyerek götürdüğü yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine hemen harekete geçen polis, cadde üzerinde yapılan araştırmalarda ihbara konu motosikletin park halinde olduğu ve şahsın kontak anahtar kısmını kurcaladığını fark etti. Polis, motosikleti götürmeye çalışan Adem Ö. (40) adlı şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda plakadan motosikletin asıl sahibine ulaşıldı. Çalınmak üzereyken son anda kurtarılan motosikletin Ahmet Ö. adlı bir vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık zanlısı sorgulanmak üzere karakola götürülürken, yapılan sorgusunda daha önce sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret başta olmak üzere "Hakaret", "Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" gibi suçlardan polisiye soruşturma geçirdiği tespit edildi.

Emniyette "hırsızlığa teşebbüs" suçundan hakkında işlem yapılan Adem Ö., daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA