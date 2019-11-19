Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2)

MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine "Siyanür içilecek" yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Kazım Parlamış'ın tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA