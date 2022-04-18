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Cumhurbaşkanının iftarına katılan Demet Akalın'dan olay yaratacak açıklama! "Kimse cesaret edemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen iftara katılan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı itiraf dikkat çekti.

Cumhurbaşkanının iftarına katılan Demet Akalın'dan olay yaratacak açıklama! "Kimse cesaret edemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında, ünlü isimlerle buluştu. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler iftarda yer aldı.

Cenk Eren bu ünlülere seslenerek pandemi sürecinde alınan müzik yasağını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının iftarına katılan Demet Akalın'dan olay yaratacak açıklama! Kimse cesaret edemedi

"TÜM MÜZİSYENLER ADINA RİCA ETTİM"

Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma hemen yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" dedi.

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.

Cumhurbaşkanının iftarına katılan Demet Akalın'dan olay yaratacak açıklama! Kimse cesaret edemedi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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