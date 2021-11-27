Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de alınan çeşitli kararlar ilan ediliyor. Bu kapsamda son dönemde özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacağı öne sürülen değişiklik söylentilerinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çeşitli kurumlardaki atama kararları açıklandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Buna göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer, Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Sezai Aydın atandı.

DEVLET MALZEME OFİSİ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mustafa KOÇ atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atandı.

ET VE SÜT KURUMU

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Sezai AYDIN atandı.

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasin KALEM atandı.

ELEKTRİL ÜRETİM A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Feyza İLERİ atandı.

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Kutluhan TAŞKIN atandı.

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince ilyas TUFAN atandı.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nuri USLU atandı.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

XIX. Bölge Müdürü İsmail KAYA, XXI. Bölge Müdürü Göktuğ İLTER görevden alındı, XXI. Bölge Müdürlüğüne, VIII. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOGLU, atandı.

Öte yandan gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail YAPICIER görevden alınarak yerine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fevzi KURT'un atandığı ifade edildi.