İhanetle suçlanıyordu! 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' diyerek sosyal medyada gündem oldu!AFAD duyurdu: Van Muradiye'de 3.9'luk deprem korkuttu!AFAD duyurdu! Akdeniz 4,4 büyüklüğündeki depremle sallandı!Günlük burç yorumları 27 Kasım 2021 Cumartesi | Başak ve Yay dengesiz ruh halinde olabilir!Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni gelişmeler! Hasan Yağal'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı!27 Kasım 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Katar yolunda rakip Portekiz!Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!Resmi Gazete'de bugün (27.11.2021) | 27 Kasım 2021 Resmi Gazete kararlarıMeteorolojiden uyarı! Sağanak yağış yaşamı olumsuz etkileyecek, dikkatli olmakta fayda var! Hava bugün nasıl olacak 27 Kasım 2021 Cumartesi?27 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Belli kurumlarda görev değişikliklerine gidileceği yönündeki söylentilerin ardından gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak atama kararlarına çevrilmişti. O kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de alınan çeşitli kararlar ilan ediliyor. Bu kapsamda son dönemde özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacağı öne sürülen değişiklik söylentilerinin ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çeşitli kurumlardaki atama kararları açıklandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Buna göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer, Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Sezai Aydın atandı.

3-eylul-2020-persembe-31233-sayili-resmi-gazete-13565792-5846-amp.jpg

DEVLET MALZEME OFİSİ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mustafa KOÇ atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atandı.

ET VE SÜT KURUMU

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Sezai AYDIN atandı.

thumbs-b-c-181c183f9ef279647a7d9610ce0637e8.jpg

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yasin KALEM atandı.

ELEKTRİL ÜRETİM A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Feyza İLERİ atandı.

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Kutluhan TAŞKIN atandı.

kapak-002624.jpg

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince ilyas TUFAN atandı.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nuri USLU atandı.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

XIX. Bölge Müdürü İsmail KAYA, XXI. Bölge Müdürü Göktuğ İLTER görevden alındı, XXI. Bölge Müdürlüğüne, VIII. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOGLU, atandı.

resmi-741x486.jpg

Öte yandan gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail YAPICIER görevden alınarak yerine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fevzi KURT'un atandığı ifade edildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT