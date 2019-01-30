Cumhurbaşkanının maden işçilerine kadro açıklaması sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soma Işıklar Bölgesi'ndeki madenlerde çalışan 2 bin 400 işçiye kadro verileceği yönündeki açıklaması, Manisa'nın Soma ilçesindeki madenciler ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Soma'da yankı buldu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve maden işçileri duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sendika Şube Başkanı Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Işıklar bölgesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları, bizleri ve 2 bin 400 maden işçimizi sevindirdi. Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 çalışan arkadaşımız her ayın başında "Acaba işten çıkartılır mıyım?', "Maaşım yatar mı?', "Madene giriş kartım kırmızı yanar mı?" diye endişe ve korku içindeydi. Biz sendika yönetimi olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'MADEN İŞÇİLERİ KARARDAN MUTLU'

Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan ve bekar olan Şenol Kral (22) da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlerle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası çok mutluyuz. Bizlere yalnız olmadığımızı hissettirdi. Artık işten çıkarılma, "Maaşımız yatacak mı ya da ne zaman yatar" korkusu yok" dedi. Bir diğer madenci Hasan Mert (19) de "Kadroya alınacak olmamız nedeniyle mutluyuz. Artık geleceğe daha umutlu bakabiliyoruz ve huzurluyuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA