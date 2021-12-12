Cumhurbaşkanı'nın mitinginde polis aracında bomba bulunmuştu! O olayla ilgili 3 kişi tutuklandı!

4 Aralık günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen polis memurlarının arasında yer alan bir polisin aracının altına C-4 plastik patlayıcının da yer aldığı 15. kilogramlık el yapımı bomba tespit edilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

ÇEVREDE BİLGİ TOPLANMIŞTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen polis memurunun yaşadığı bölgede incelemeler sürdürülmüş ve evinin olduğu bölgede herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı tespit edilmişti. Daha sonraki süreçte ise olayla ilgili şüphelileri belirlemek amacıyla mahalle sakinleriyle görüşmeler yapılarak bilgilerine başvurulmuştu.

BENZER ÖZELLİKLER TESPİT EDİLDİ

EYP üzerinde incelemelerde bulunan bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğu da belirlenen.1,5 kilogram ağırlığındaki patlayıcının yüksek tahrip gücüne sahip olduğunu belirledi. Patlayıcının daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen terörist mühimmatlarındaki patlayıcılarla benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmişti.

3'Ü TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak yapılan operasyonlarda A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.