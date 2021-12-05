Cumhurbaşkanı'nın mitinginde yapılması planlanan bombalı saldırının detayları ortaya çıktı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinden hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te yapacağı mitinge gidecek olan bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba ile ilgili detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Mitingi kana bulamak isteyen hainlerin 1.5 kg ağırlığında bomba kullandığı ve teröristler tarafından Suriye'den getirildiği bilgisine ulaşıldı. Vatandaşın canına kast eden bu saldırı son anda engellendi.

1.5 KİLO AĞIRLIĞINDA BOMBA KULLANILDI

İçerisinde C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu bombanın 1,5 kilogram ağırlığında olduğu bilgisine yer verildi. Emniyet ekiplerinin şüphelileri bulmak için yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor. Bomba uzman ekipleri tarafından incelenen EYP'nin içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yükseltmek için çeşitli yöntemler denendiği de tespit edildi.

PATLAYICILAR BENZERLİK GÖSTERİYOR

Suriye sınırından geçen teröristlerin, bombayı polis aracının altına yerleştirdikleri ve daha sonra yeniden Suriye sınırına geçtikleri bilgisinin üzerinde durulduğu ifade edildi. Ekipler, Nusaybin'de yapılan daha önceki operasyonlarda çeşitli patlayıcılar ve EYP'ler bulduklarını ve bu patlayıcıların polis aracının altında bulduklarıyla benzerlik taşıdığını aktardı.

NUSAYBİN'DE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bomba imha ekipleri tarafından çıkarılan patlayıcı, daha sonra olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenerek üzerinde parmak izi taraması yapıldı. Ekipler tarafından Nusaybin merkezde bulunan MOBESE görüntüleri incelemeye alındı. Aracının altına patlayıcı yerleştirilen polis memurunun mahallesindeki vatandaşlardan da bilgi alındı. Son dönemde mahalleye gelen yabancı kişilerle ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, aracının altına patlayıcı yerleştirilen polis memurunun oturduğu bina ya da çevresinde güvenlik kamerası olmadığını aktardı.